Китай. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149907-koronavirus-mig-z-yavytysya-vnaslidok-vytoku-z-laboratoriyi-v-uhani-vooz.html

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Коронавірус у світі поширюється, а команда Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), яка проводить розслідування походження коронавірусу, не виключає можливості, що вірус міг з’явитися з лабораторії в Ухані.

Наразі в організації розслідують усі можливі варіанти. Про це повідомляє Sky News.

Команда ВООЗ вже найближчим часом планує вирушити в Уханьський інститут вірусології. Саме там китайські вчені працювали з коронавірусами, але вони спростовують будь-які теорії про те, що вірус поширився звідти внаслідок витоку.

Натомість у ВООЗ поки не відкидає таку можливість.

Ми проінформовані про гіпотези, що стосуються можливої причетності лабораторії, і ми безумовно збираємося поставити питання про всі ключові аспекти роботи Уханського інституту вірусології, — зазначив Пітер Дашак, представник ВООЗ.



Він додав, що делегація буде розслідувати всі можливі варіанти. Так, за його словами, якщо є дані, які ведуть до якихось гіпотез, у ВООЗ будуть слідувати за даними та доказами. Якщо вони ведуть на ринок морепродуктів і до ланцюжка охолодження, то ВООЗ направиться туди. Наразі в організації зберігають неупередженість, заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Пекін погодився впустити представників ВООЗ — група міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я нарешті відвідає Китай 14 січня. Науковці розслідуватимуть причини поширення коронавірусу серед людей. Деталі візиту не розголошуються. Таку інформацію оприлюднило Національне управління з охорони здоров’я КНР.