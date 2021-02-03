Китай. Фото: УП

https://racurs.ua/n149907-koronavirus-mog-poyavitsya-v-rezultate-utechki-iz-laboratorii-v-uhane-voz.html

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Коронавирус в мире распространяется, а команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая проводит расследование происхождения коронавируса, не исключает возможности, что вирус мог появиться из лаборатории в Ухане.

Сейчас в организации расследуют все возможные варианты. Об этом сообщает Sky News.

Команда ВОЗ в ближайшее время планирует отправиться в Уханьский институт вирусологии. Там китайские ученые работали с коронавирусами, но они опровергают любые теории о том, что вирус распространился оттуда вследствие утечки.

В ВОЗ пока не исключает такую возможность.

Мы проинформированы о гипотезах, касающихся возможной причастности лаборатории, и мы определенно собираемся выяснить все ключевые аспекты работы Уханьского института вирусологии, — отметил Питер Дашак, представитель ВОЗ.



Он добавил, что делегация будет расследовать все возможные варианты. Так, по его словам, если есть данные, ведут к каким-то гипотезам, в ВОЗ будут следовать по данным и доказательствами. Если они ведут на рынок морепродуктов и к цепочке охлаждения, то ВОЗ направится туда. Сейчас в организации сохраняют беспристрастность, заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Пекин согласился впустить представителей ВОЗ — группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения наконец посетит Китай 14 января. Ученые будут расследовать причины распространения коронавируса. Детали визита не разглашаются. Такую информацию обнародовало Национальное управление по здравоохранению КНР.