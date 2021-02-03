Надбавки на уход за лицом с инвалидностью повысил Кабмин — детали

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Надбавки на уход за ребенком-инвалидом в 2021 году и за лицами с инвалидностью повысил Кабинет министров Украины на заседании 3 февраля.

С 1 января 2021 года повышается размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью. Кроме этого, с 1 января 2022 года набавка лицам с инвалидностью с детства вырастет на 50%, — говорится в решении Кабмина.

С 1 января 2021 повышен размер надбавки:

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе, А I группы — с 75 до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы — с 50 до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, — с 15 до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

за ребенком с инвалидностью подгруппы, А — с 100 до 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Также правительство выделило более 1,6 млрд грн на выплаты в связи с временной потерей трудоспособности. Министерство социальной политики получит 1 млрд 642 млн грн для выплат гражданам, временно утративших трудоспособность.