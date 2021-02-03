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Ракурс
Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, фото — Бабель

Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд

3 фев 2021, 15:26
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Павла Вовка, главу Окружного админсуда Киева, принудительно доставят в Высший антикоррупционный суд.

Такое решение 3 февраля принял судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк. Он со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов НАБУ по поводу принудительного привода Вовка в суд по делу ОАСК, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Председателя ОАСК Антикоррупционное бюро подозревает в создании преступной организации и захвате власти. Вовк с осени 2020 года игнорирует заседания, прикрываясь или судейским иммунитетом, или процедурными вопросами. Сегодня в ВАКС должно было состояться заседание по избранию Вовку меры пресечения. НАБУ просит для него внесение залога.

Высший совет правосудия не дал разрешения на арест Вовка. В ЦПК заявляют, что запрета принудительно доставить Вовка в суд в законодательстве не существует, необходимо только разрешение следственного судьи, который сегодня НАБУ и получило.


Например, 2 февраля Вовка детективам Национального антикоррупционного бюро удалось «поймать» в лифте. Ему зачитали текст ходатайства об отстранении от должности.

Активисты-антикоррупционеры считают, что Бицюк принял решение на фоне давления Высшего совета правосудия на судей ВАКС, поскольку в отношении этого судьи открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК.

Источник: Ракурс


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