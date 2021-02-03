Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, фото — Бабель

https://racurs.ua/ua/n149905-suddu-vovka-prymusovo-dostavlyat-do-antykorupciynogo-sudu.html

Ракурс

Павла Вовка, очільника Окружного адмінсуду Києва, примусово доставлять до Вищого антикорупційного суду.

Таке рішення 3 лютого ухвалив суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк. Він з другої спроби задовольнив клопотання детективів НАБУ щодо примусового приводу Вовка до суду у справі ОАСК, повідомили у Центрі протидії корупції.

Голову ОАСК Антикорупційне бюро підозрює у створенні злочинної організації і захопленні влади. Вовк від осені 2020 року ігнорує засідання, прикриваючись або суддівським імунітетом, або ж процедурними питаннями. Сьогодні у ВАКС мало відбутися засідання щодо обрання Вовку запобіжного засобу. НАБУ просить для нього внесення застави.

Вища рада правосуддя не дала дозволу на арешт Вовка. В ЦПК заявляють, що заборони примусово доставити Вовка у суд в законодавстві не існує, необхідний тільки дозвіл слідчого судді, який сьогодні НАБУ й отримало.

Наприклад, 2 лютого Вовка детективам Національного антикорупційного бюро вдалося «спіймати» у ліфті. Йому зачитали текст клопотання про відсторонення від посади.

Активісти-антикорупціонери вважають, що Біцюк ухвалив рішення на тлі тиску Вищої ради правосуддя на суддів ВАКС, оскільки щодо цього судді відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК.