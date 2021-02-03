Фотожурналисты заметили, как «слуги» шутили над митингом под Радой

Митинг. Фото: Буквы

https://racurs.ua/n149904-fotojurnalisty-zametili-kak-slugi-shutili-nad-mitingom-pod-radoy.html

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Акция агропредприятий проходит под Верховной Радой сегодня, 3 февраля. Указанный факт не остался без внимания нардепов от «Слуги народа».

Работники протестовали против главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, и обвиняли его в давлении на производства. Об этом сообщают «Буквы».









В этот день во время заседания Верховной Рады в зале на местах нардепов появились листовки с содержанием «Почему Сытник убивает самого крупного агропроизводителя Украины?» Кое-где можно было заметить коробки с яйцами.





В чате «Слуги народа» на тему митинга пошутил нардеп Николай Стефанчук (брат первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчук). Он предложил «запустить» в толпу протестующих людей с флагами Coca-Cola и «Наша ряба».





Предлагаю в такие «митинги» запустить несколько десятков человек с рекламными флагами Coca-Cola, Danone, «Наша ряба» и т. д. И добавить несколько флагов движения ЛГБД (вероятно, имелось в виду ЛГБТ, — ред.). Будет и ярче, и веселее, и бесплатная реклама, — написал Николай Стефанчук.

Напомним, ранее мы сообщали, что санкции, введенные против близкого соратника Виктора Медведчука народного депутата Тараса Козака, которые привели к блокированию деятельности нескольких телеканалов, поддерживают не все члены президентской фракции «Слуга народа». Так, народный депутат Данил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, считает, что санкции будут только способствовать росту популярности заблокированных СМИ.