Цифровые больничные нардепы обязали ввести Кабмин

В Украине введут цифровые больничные

https://racurs.ua/n149903-cifrovye-bolnichnye-nardepy-obyazali-vvesti-kabmin.html

Ракурс

Верховная Рада сегодня, 3 февраля, приняла постановление № 4243 «О мерах по внедрению электронного реестра листков нетрудоспособности».

За соответствующее решение проголосовали 315 народных избранников. Об этом сообщается на сайте Рады.

Этот документ поручает Кабмину принять ряд мер для внедрения в Украине электронных больничных. В частности:

ускорить разработку и внесение изменений в соответствующие нормативно-правовых актов с целью внедрения Электронного реестра листков нетрудоспособности;

подать в Верховную Раду необходимые законопроекты;

осуществление аудит эффективности использования средств, выделенных на внедрение этого реестра.

информировать до 15 февраля Верховную Раду о принятых мерах и ежеквартально в дальнейшем;

поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти в 1 февраля 2021 года разработать и утвердить необходимые нормативно-правовые акты, осуществить процедуру согласования с Фондом социального страхования Украины и обеспечить полноценное функционирование электронного реестра листков нетрудоспособности.

Процесс создания Единого электронного реестра листков нетрудоспособности в Украине был начат еще в 2009 году.