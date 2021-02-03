Джо Байден и Петр Порошенко, фото «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n149901-dela-protiv-poroshenko-i-baydena-bystro-zakryli-advokat-video.html

Ракурс

Уголовные производства, недавно начатые против пятого президента Украины Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена, были быстро закрыты.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил об этом сегодня, 3 февраля, во время пресс-конференции.

Новиков отметил, что 11 сентября 2020 года Печерский суд Киева обязал ГБР по заявлению народного депутата Андрея Деркача зарегистрировать еще два дела против Порошенко и Байдена, касающиеся якобы вмешательства с их стороны в деятельности экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

22 января 2021 года, спустя два дня после инаугурации Байдена как нового президента США, это решение было выполнено. Однако соответствующие дела уже закрыты.

«По нашим сведениям, эти производства только что спешно открытые, уже закрыты», — отметил Новиков.

Он добавил, что у защиты Порошенко нет соответствующих документов.

Офис генпрокурора последовательно идет по линии, что говорить об этих делах, как о делах против Порошенко, можно, но информировать Порошенко и его адвокатов об их ходе или даже об их закрытии — нет необходимости, — подчеркнул Новиков.

Также Новиков отметил, что «окончательно умерло» еще одно производство относительно Порошенко и Байдена, которое расследовало НАБУ.

Другой адвокат Порошенко — Игорь Головань заявил, что власти обязаны не просто закрывать фейковые дела против Байдена и Порошенко, но и привлечь к ответственности лиц, ведущих подрывную деятельность в пользу России и разрушающих стратегические отношения Украины и США, в частности народных депутатов Деркача и Дубинского.

Напомним, в сентябре 2020 года Деркач попал под американские санкции из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США, одним из участников которых был Байден.