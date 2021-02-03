Медикам в школах будут доплачивать 20% надбавки на время карантина — Кабмин

https://racurs.ua/n149902-medikam-v-shkolah-budut-doplachivat-20-nadbavki-na-vremya-karantina-kabmin.html

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Доплаты в размере 20% от должностного оклада получат медики, работающие в учреждениях образования. Эта норма будет действовать с 1 января 2021 года и до отмены коронавирусного карантина.

Такое решением 3 февраля принял Кабинет министров Украины.

Сегодня будет рассмотрено постановление, которое устанавливает доплаты в 20% для медицинских работников в учреждениях образования. Уже с 1 января врачи в среднем в школах будут получать на 1 тыс. грн больше. В зависимости от тарифного разряда, прибавка в 20% будет действовать до отмены карантина, — отметил во время заседания правительства 3 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что команда МОН инициировала внедрение доплат медработникам «за неблагоприятные условия труда и повышенный риск для здоровья», которые будут начисляться дополнительно к сумме установленной минимальной заработной платы.