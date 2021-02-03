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Адаптивный карантин введут после консультаций с регионами

Адаптивный карантин введут после консультаций с регионами — Шмыгаль

3 фев 2021, 14:33
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Карантин в Украине снова будет адаптивным. Его введут после консультаций с регионами.

Об этом 3 февраля на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Перейти к такому варианту ограничений, по словам руководителя правительства, позволяет эпидемиологическая ситуация в стране — сейчас в больницах 18,3 тыс. больных коронавирусом, а в декабре было более 28 тыс. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение.

К тому времени Министерство здравоохранения обязано «прокоммуницировать изменения в условиях с регионами, чтобы не возникало вопросов о том, как будет определяться тот или иной цвет карантина».

Пока же прошу всех оставаться максимально осторожными, соблюдать меры эпидбезопасности, — сказал Шмыгаль.


В ближайшие дни Кабмин примет решение об установлении в регионах различных уровней эпидемической опасности — зеленого, желтого, оранжевого и красного.

Ранее министр Максим Степанов сообщал, что в Украине нет ни одного региона, который бы находился в «красной» карантинной зоне.

Источник: Ракурс


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