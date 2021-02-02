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Ракурс
Адаптивный карантин в Украине предлагает ввести Минздрав. Фото: Радіо Свобода

Необходимость введения адаптивного карантина в Украине объяснил Степанов

2 фев 2021, 10:22
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Адаптивный карантин хочет вернуть в Украину Министерство здравоохранения.

Вскоре ведомство вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос адаптивного карантина. Специалисты Минздрава уже разработали соответствующие просчеты, которые вынесут на рассмотрение правительства. Пока же в Украине нет ни одного региона, который бы находился в «красной» карантинной зоне. Об этом 2 февраля заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга.


Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты и в ближайшее время вынесем на рассмотрение Кабинета министров это постановление. На сегодня у нас по тем показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в «красной» зоне, — отметил Степанов.

Напомним, 25 января Кабинет министров ослабил в Украине коронавирусный карантин и вернул к более слабым ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину.

Источник: Ракурс


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