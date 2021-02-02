Адаптивний карантин в Україні пропонує запровадити МОЗ. Фото: Радіо Свобода

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Адаптивний карантин хоче повернути в Україну Міністерство охорони здоров’я.

Незабаром відомство винесе на розгляд Кабінету міністрів питання адаптивного карантину. Фахівці МОЗ вже розробили відповідні прорахунки, які винесуть на розгляд уряду. Наразі ж в Україні немає жодного регіону, який би перебував у «червоній» карантинній зоні. Про це 2 лютого заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час ранкового брифінгу.

Щодо повернення до нормального життя. Відповідно до нашої стратегії, ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили прорахунки і найближчим часом винесемо на розгляд Кабінету міністрів це постанова. На сьогодні у нас за тими показниками за рівнем захворюваності немає ні однієї адміністративної одиниці, яка перебувала б у «червоній» зоні, — наголосив Степанов.

Нагадаємо, 25 січня Кабінет міністрів послабив в Україні коронавірусний карантин та повернув до більш слабких обмежень, які діяли в грудні 2020 року. При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розглядається можливість переходу до адаптивного карантину.