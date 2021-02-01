Шмигаль визнав падіння рівня тестування та анонсував адаптивний карантинhttps://racurs.ua/ua/n149783-shmygal-vyznav-padinnya-rivnya-testuvannya-ta-anonsuvav-adaptyvnyy-karantyn.htmlРакурс
Карантин в Україні уряд послабив 25 січня та повернув до більш слабких обмежень, які діяли в грудні 2020 року.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що люди стали менше звертатися до лікарів і робити ПЛР-тести, повідомляють на сайті президента.
Люди самостійно хворіють удома, а звертаються до лікаря й госпіталізуються лише у випадку погіршення стану та важкої хвороби, — зауважив прем'єр.
Очільник уряду зазначив, що зростає кількість ІФА-тестувань та значно збільшилася кількість проведених експрес-тестів — 34 тис. 600 у порівнянні з 20 тис. позаминулого тижня.
Прем'єр-міністр також додав, що розглядається можливість переходу до адаптивного карантину.
Аналіз показує, що є регіони, в яких можливе більше послаблення карантинних заходів — до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні. Уряд планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення, — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, 31 січня зафіксували 2 тис. 30 нових випадків COVID-19, серед хворих — 71 дитина та 65 медпрацівників.