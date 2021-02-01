Карантин. Фото: Твоє місто

https://racurs.ua/n149783-shmygal-priznal-padenie-urovnya-testirovaniya-i-anonsiroval-adaptivnyy-karantin.html

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Карантин в Украине правительство ослабило 25 января и вернуло к более слабым ограничениям, действовавших в декабре 2020 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что люди стали меньше обращаться к врачам и делать ПЦР-тесты, сообщается на сайте президента.

Люди самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни, — сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что растет количество ИФА-тестов и значительно увеличилось количество проведенных экспресс-тестов — 34 тыс. 600 по сравнению с 20 тыс. на позапрошлой неделе.

Премьер-министр также добавил, что рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину.

Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно больше ослабить карантинные мероприятия — до уровня, соответствовавшего желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение, — сказал Шмыгаль.

Напомним, 31 января было зафиксировано 2 тыс. 30 новых случаев COVID-19, среди больных — 71 ребенок и 65 медработников.