Адаптивний карантин запровадять після консультацій з регіонами — Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n149900-adaptyvnyy-karantyn-zaprovadyat-pislya-konsultaciy-z-regionamy-shmygal.html

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Карантин в Україні знову буде адаптивним. Його запровадять після консультацій з регіонами.

Про це 3 лютого на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Перейти до такого варіанту обмежень, за словами керівника уряду, дозволяє епідеміологічна ситуація в країні — наразі в лікарнях 18,3 тис. хворих на коронавірус, а в грудні було понад 28 тис. Найближчими днями уряд ухвалить відповідне рішення.

До того часу Міністерство охорони здоров’я зобов’язане «прокомунікувати зміни в критеріях з регіонами, щоб не виникало питань щодо того, як буде визначатися той або інший колір карантину».

Поки ж прошу всіх залишатися максимально обачними, дотримуватися заходів епідбезпеки, — сказав Шмигаль.



Найближчими днями Кабмін ухвалить рішення про встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки — зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного.

Раніше міністр Максим Степанов повідомляв, що в Україні немає жодного регіону, який би перебував у «червоній» карантинній зоні.