Медикам у школах доплачуватимуть 20% надбавки на час карантину — деталі

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Доплати у розмірі 20% від посадового окладу отримають медики, які працюють у закладах освіти. Ця норма діятиме з 1 січня 2021 року і до скасування коронавірусного карантину.

Таке рішення 3 лютого ухвалив Кабінет міністрів України.

Сьогодні буде розглянуто постанову, яка встановлює доплати у 20% для медичних працівників у закладах освіти. Вже з 1 січня лікарі в середньому у школах отримуватимуть до 1 тис. грн більше. Залежно від тарифного розряду, надбавка у 20% діятиме до скасування карантину, — зазначив під час засідання уряду 3 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що команда МОН ініціювала впровадження доплат медпрацівникам «за несприятливі умови праці та підвищений ризик для здоров’я», які нараховуватимуться додатково до суми встановленої мінімальної заробітної плати.