Джо Байден та Петро Порошенко, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n149901-spravy-proty-poroshenka-ta-baydena-shvydko-zakryly-advokat-video.html

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Кримінальні провадження, нещодавно розпочаті проти п’ятого президента України Петра Порошенка та нового президента США Джо Байдена, були швидко закриті.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив про це сьогодні, 3 лютого, під час прес-конференції.

Новіков зазначив, що 11 вересня 2020 року Печерський суд Києва зобов’язав ДБР за заявою народного депутата Андрія Деркача зареєструвати ще дві справи проти Порошенка та Байдена, які стосувалися нібито втручання з їхнього боку в діяльність екс-генпрокурора України Віктора Шокіна.

22 січня 2021 року, через два дні після інавгурації Байдена як нового президента США, це рішення було виконане. Проте відповідні справи вже закриті.

За нашими відомостями, ці провадження тільки-що спішно відкриті, вже закриті, — зазначив Новіков.

Він додав, що в захисту Порошенка немає відповідних документів.

Офіс генпрокурора послідовно йде лінією, що говорити про ці справи, як про справи проти Порошенка, можна, але інформувати Порошенка та його адвокатів про їх перебіг чи, навіть, про їх закриття — нема потреби, — наголосив Новіков.

Також Новіков зазначив, що «остаточно померло» ще одне провадження щодо Порошенка та Байдена, котре розслідувало НАБУ.

Інший адвокат Порошенка — Ігор Головань, заявив, що влада зобов’язана не просто закривати фейкові справи проти Байдена і Порошенка, а й притягнути до відповідальності осіб, які ведуть підривну діяльність на користь Росії і руйнують стратегічні стосунки України та США, зокрема народних депутатів Деркача і Дубінського.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Деркач потрапив під американські санкції через його спроби вплинути на президентські вибори у США, одним з учасників яких був Байден.