Цифрові лікарняні нардепи зобов’язали запровадити Кабмін

В Україні запровадять цифрові лікарняні

https://racurs.ua/ua/n149903-cyfrovi-likarnyani-nardepy-zobov-yazaly-zaprovadyty-kabmin.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 3 лютого, ухвалила постанову № 4243 «Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності».

За відповідне рішення проголосували 315 народних обранців. Про це повідомляється на сайті Ради.

Цей документ доручає Кабміну вжити низку заходів для впровадження в Україні електронних лікарняних. Зокрема:

прискорити розробку та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з метою впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності;

подати до Верховної Ради необхідні законопроекти;

здійснення аудит ефективності використання коштів, виділених на впровадження цього реєстру.

інформувати до 15 лютого Верховну Раду про вжиті заходи та щоквартально у подальшому;

доручити відповідним центральним органам виконавчої влади до 1 лютого 2021 року розробити та затвердити необхідні нормативно-правові акти, здійснити процедуру погодження із Фондом соціального страхування України та забезпечити повноцінне функціонування Електронного реєстру листків непрацездатності.

Процес створення Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності в Україні було розпочато ще у 2009 році.