Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Мітинг. Фото: Букви

Фотожурналісти помітили, як «слуги» жартували з приводу мітингу під Радою

3 лют 2021, 15:08
999

Акція агропідприємств проходить під Верховною Радою сьогодні, 3 лютого. Зазначений факт не залишився без уваги нардепів від «Слуги народу».

Працівники протестували про очільника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника, і звинувачували його у тиску на виробництва. Про це повідомляють «Букви».

Жарт нардепа. Фото: Букви

Жарт нардепа. Фото: Букви

У цей день під час засідання Верховної Ради у залі на місцях нардепів з’явилися листівки зі змістом «Чому Ситник вбиває найбільшого агровиробника України?» Подекуди можна було помітити коробки з яйцями.

Листівки у Раді. Фото: БуквиЯйця у Раді. Фото: Букви

У чаті «Слуги народу» на тему мітингу пожартував нардеп Микола Стефанчук (брат першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука). Він запропонував «запустити» в натовп протестувальників людей із прапорами Coca-Cola і «Наша ряба».

Банери проти Ситника. Фото: Букви

Банери проти Ситника. Фото: Букви


Пропоную в такі «мітинги» запустити кілька десятків людей із рекламними прапорами Coca-Cola, Danone, «Наша ряба» і т. д. і додати кілька прапорів руху ЛГБД (ймовірно, малося на увазі ЛГБТ, — ред.). Буде і яскравіше, і веселіше, і безкоштовна реклама, — написав Микола Стефанчук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції, запроваджені проти близького соратника Віктора Медведчука народного депутата Тараса Козака, котрі призвели до блокування діяльності кількох телеканалів, підтримують не всі члени президентської фракції «Слуга народу». Так, народний депутат Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, вважає, що санкції лише сприятимуть росту популярності заблокованих ЗМІ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів