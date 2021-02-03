Фотожурналісти помітили, як «слуги» жартували з приводу мітингу під Радою

Мітинг. Фото: Букви

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Акція агропідприємств проходить під Верховною Радою сьогодні, 3 лютого. Зазначений факт не залишився без уваги нардепів від «Слуги народу».

Працівники протестували про очільника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника, і звинувачували його у тиску на виробництва. Про це повідомляють «Букви».









У цей день під час засідання Верховної Ради у залі на місцях нардепів з’явилися листівки зі змістом «Чому Ситник вбиває найбільшого агровиробника України?» Подекуди можна було помітити коробки з яйцями.

У чаті «Слуги народу» на тему мітингу пожартував нардеп Микола Стефанчук (брат першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука). Він запропонував «запустити» в натовп протестувальників людей із прапорами Coca-Cola і «Наша ряба».

Пропоную в такі «мітинги» запустити кілька десятків людей із рекламними прапорами Coca-Cola, Danone, «Наша ряба» і т. д. і додати кілька прапорів руху ЛГБД (ймовірно, малося на увазі ЛГБТ, — ред.). Буде і яскравіше, і веселіше, і безкоштовна реклама, — написав Микола Стефанчук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції, запроваджені проти близького соратника Віктора Медведчука народного депутата Тараса Козака, котрі призвели до блокування діяльності кількох телеканалів, підтримують не всі члени президентської фракції «Слуга народу». Так, народний депутат Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, вважає, що санкції лише сприятимуть росту популярності заблокованих ЗМІ.