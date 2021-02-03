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Розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю підвищив уряд — деталі

Надбавки на догляд за особою з інвалідністю підвищив уряд — деталі

3 лют 2021, 15:29
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Надбавки на догляд за дитиною-інвалідом у 2021 році та за особами з інвалідністю підвищив Кабінет міністрів України на засіданні 3 лютого.

З 1 січня 2021 року підвищується розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю. Окрім цього, з 1 січня 2022 року набавка особам з інвалідністю з дитинства зросте на 50%, — йдеться у рішенні Кабміну.

З 1 січня 2021 року підвищено розмір надбавки:

  • особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи, А I групи, — із 75 до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  • особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, — із 50 до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  • одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, — із 15 до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  • за дитиною з інвалідністю підгрупи А, — із 100 до 150% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.


Також уряд виділив понад 1,6 млрд грн на виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Міністерство соціальної політики отримає 1 млрд 642 млн грн для виплат громадянам, котрі тимчасово втратили працездатність.

Джерело: Ракурс


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