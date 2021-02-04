Сотни детей и медработников подхватили COVID-19 в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149929-sotni-detey-i-medrabotnikov-podhvatili-covid-19-v-ukraine-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавируса свидетельствует, что за прошедшие сутки, 3 февраля, подтвердили 5 тыс. 82 новых случая COVID-19.
Заболели 258 детей и 220 медработников. Были госпитализированы 1 тыс. 893 больных, а 140 пациентов скончались. Преодолеть коронавирус сумели 9 тыс. 933 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), в Киеве (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях. С начала пандемии заболели 1 млн 232 тыс. 246 украинцев, а выздороветь смогли 1 млн 55 тыс. 406 человек. Умерли от коронавируса 23 тыс. 229 больных.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 342 случая;
- Винницкая область — 235 случаев;
- Волынская область — 112 случаев;
- Днепропетровская область — 223 случая;
- Донецкая область — 159 случаев;
- Житомирская область — 282 случая;
- Закарпатская область — 299 случаев;
- Запорожская область — 253 случая;
- Ивано-Франковская область — 354 случая;
- Киевская область — 189 случаев;
- Кировоградская область — 25 случаев;
- Луганская область — 77 случаев;
- Львовская область —308 случаев;
- Николаевская область — 97 случаев;
- Одесская область — 163 случая;
- Полтавская область — 160 случаев;
- Ровенская область — 173 случая;
- Сумская область — 133 случая;
- Тернопольская область — 222 случая;
- Харьковская область — 299 случаев;
- Херсонская область — 55 случаев;
- Хмельницкая область — 429 случаев;
- Черкасская область — 182 случая;
- Черновицкая область — 177 случаев;
- Черниговская область — 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, команда Всемирной организации здравоохранения, которая проводит расследование происхождения коронавируса, не исключает возможности, что вирус мог появиться из лаборатории в Ухане.