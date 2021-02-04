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Тысячи украинцев подхватили COVID-19 за сутки. Фото:

Сотни детей и медработников подхватили COVID-19 в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

4 фев 2021, 09:38
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Статистика коронавируса свидетельствует, что за прошедшие сутки, 3 февраля, подтвердили 5 тыс. 82 новых случая COVID-19.

Заболели 258 детей и 220 медработников. Были госпитализированы 1 тыс. 893 больных, а 140 пациентов скончались. Преодолеть коронавирус сумели 9 тыс. 933 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), в Киеве (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях. С начала пандемии заболели 1 млн 232 тыс. 246 украинцев, а выздороветь смогли 1 млн 55 тыс. 406 человек. Умерли от коронавируса 23 тыс. 229 больных.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 342 случая;
  • Винницкая область — 235 случаев;
  • Волынская область — 112 случаев;
  • Днепропетровская область — 223 случая;
  • Донецкая область — 159 случаев;
  • Житомирская область — 282 случая;
  • Закарпатская область — 299 случаев;
  • Запорожская область — 253 случая;
  • Ивано-Франковская область — 354 случая;
  • Киевская область — 189 случаев;
  • Кировоградская область — 25 случаев;
  • Луганская область — 77 случаев;
  • Львовская область —308 случаев;
  • Николаевская область — 97 случаев;
  • Одесская область — 163 случая;
  • Полтавская область — 160 случаев;
  • Ровенская область — 173 случая;
  • Сумская область — 133 случая;
  • Тернопольская область — 222 случая;
  • Харьковская область — 299 случаев;
  • Херсонская область — 55 случаев;
  • Хмельницкая область — 429 случаев;
  • Черкасская область — 182 случая;
  • Черновицкая область — 177 случаев;
  • Черниговская область — 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Тысячи украинцев подхватили COVID-19 за сутки. Инфографика: СНБО


Тысячи украинцев подхватили COVID-19 за сутки. Инфографика: СНБО

Напомним, команда Всемирной организации здравоохранения, которая проводит расследование происхождения коронавируса, не исключает возможности, что вирус мог появиться из лаборатории в Ухане.

Источник: Ракурс


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