Пожар в COVID-больнице — Венедиктова сообщила одну из версий, Степанов вылетел в Запорожье

https://racurs.ua/n149928-pojar-v-covid-bolnice-venediktova-soobschila-odnu-iz-versiy-stepanov-vyletel-v-zaporoje.html

Ракурс

Пожар в инфекционной больнице Запорожья № 2 стал объектом внимания украинских чиновников.

В реанимационном боксе COVID-отделения погибли трое пациенток и анестезиолог. Женщины были пожилого возраста (91, 76 и 64 года). Возраст врача — 26 лет.

Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, все больные находились под аппаратами искусственной вентиляции легких. По ее словам, предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Пожар начался в полночь 3 февраля, в очаге опасности находились 12 человек. Восемь человек спасли, пострадали анестезиолог и медбрат. Они с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу.

Следователи допросили пять человек. На месте работают криминалисты.

В Запорожье утром 4 февраля вылетел министр здравоохранения Максим Степанов.