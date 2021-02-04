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Пожар в COVID-больнице — Венедиктова сообщила одну из версий, Степанов вылетел в Запорожье

Пожар в COVID-больнице — Венедиктова сообщила одну из версий, Степанов вылетел в Запорожье

4 фев 2021, 09:34
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Пожар в инфекционной больнице Запорожья № 2 стал объектом внимания украинских чиновников.

В реанимационном боксе COVID-отделения погибли трое пациенток и анестезиолог. Женщины были пожилого возраста (91, 76 и 64 года). Возраст врача — 26 лет.

Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, все больные находились под аппаратами искусственной вентиляции легких. По ее словам, предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Пожар начался в полночь 3 февраля, в очаге опасности находились 12 человек. Восемь человек спасли, пострадали анестезиолог и медбрат. Они с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу.

Следователи допросили пять человек. На месте работают криминалисты.

В Запорожье утром 4 февраля вылетел министр здравоохранения Максим Степанов.


Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии, — написал министр на своей странице в Фейсбук.

Источник: Ракурс


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