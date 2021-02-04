Пожар в COVID-больнице — Венедиктова сообщила одну из версий, Степанов вылетел в Запорожье

Пожар в COVID-больнице — Венедиктова сообщила одну из версий, Степанов вылетел в Запорожьеhttps://racurs.ua/n149928-pojar-v-covid-bolnice-venediktova-soobschila-odnu-iz-versiy-stepanov-vyletel-v-zaporoje.htmlРакурс
Пожар в инфекционной больнице Запорожья № 2 стал объектом внимания украинских чиновников.
В реанимационном боксе COVID-отделения погибли трое пациенток и анестезиолог. Женщины были пожилого возраста (91, 76 и 64 года). Возраст врача — 26 лет.
Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, все больные находились под аппаратами искусственной вентиляции легких. По ее словам, предварительная причина гибели — отравление угарным газом.
Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Пожар начался в полночь 3 февраля, в очаге опасности находились 12 человек. Восемь человек спасли, пострадали анестезиолог и медбрат. Они с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу.
Следователи допросили пять человек. На месте работают криминалисты.
В Запорожье утром 4 февраля вылетел министр здравоохранения Максим Степанов.
Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии, — написал министр на своей странице в Фейсбук.