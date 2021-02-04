Смертельный пожар в Запорожье. Фото: ГСЧС

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Пожар в областной инфекционной больнице в Запорожье возник поздним вечером, 3 февраля.

В 23.25 спасатели получили сообщение о пожаре в КНП «Областная инфекционная клиническая больница» на бул. Гвардейском в Запорожье. По прибытию пожарных оказалось, что горит первый этаж нового корпуса. Предварительно установлено, что возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Часть спасателей ринулась спасать людей, а другие — гасить огонь, который распространился на площадь 20 кв. м. Было эвакуировано 8 человек, также были обнаружены тела четырех человек, одним из погибших был медицинский работник. В 00.09 спасатели локализовали пожар, а в 00:19 полностью ликвидировали. Над ликвидацией пожара работали 16 единиц техники и 60 спасателей.

Причина пожара устанавливается специалистами, проводится расследование. Пресс-служба Запорожской ОГА сообщила, что была создана комиссия, которая должна разобраться в причинах пожара, где погибли люди. Также в связи с трагедией проведут проверки в больницах области.

Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, возник пожар на втором этаже. Дом престарелых был частным пансионатом «Золотое время». В результате пожара погибли 16 человек.