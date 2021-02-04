Смертельна пожежа в Запоріжжі. Фото: 061.ua

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Пожежа в обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі виникла пізнього вечора, 3 лютого.

О 23.25 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» на бул. Гвардійському у Запоріжжі. По прибуттю вогнеборців виявилося, що горить перший поверх нового корпусу. Попередньо встановлено, що загоряння виникло в одній із палат реанімаційного відділення. Про це 4 лютого повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Частина рятувальників кинулася рятувати людей, а інші — гасити вогонь, який поширився на площу 20 кв. м. Було евакуйовано 8 осіб, також були виявлені тіла чотирьох осіб, одним із загиблих був медичний працівник. О 00.09 рятувальники локалізували пожежу, а о 00.19 повністю ліквідували. Над ліквідацією пожежі працювали 16 одиниць техніки та 60 рятувальників.

Причина пожежі встановлюється фахівцями, проводиться розслідування. Прес-служба Запорізької ОДА повідомила, що була створена комісія, яка має розібратися в причинах пожежі, де загинули люди. Також у зв’язку з трагедією проведуть перевірки в лікарнях області.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Будинок для літніх людей був приватним пансіонатом «Золотий час». Внаслідок пожежі загинули 16 осіб.