Нью-Йорк на Донеччині — перейменування селища підтримав комітет Ради (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n149924-nu-york-na-donechchyni-pereymenuvannya-selyscha-pidtrymav-komitet-rady-foto.htmlРакурс
Перейменування селища Новгородське у Донецькій області в смт Нью-Йорк підтримав парламентський комітет з питань організації державної влади.
Подання про перейменування подала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація. Про це стало відомо із трансляції засідання комітету.
На засіданні виступила представниця громади Новгородського Крістіна Шевченко. Вона зазначила, що селище було Нью-Йорком до 1951 року.
Радянська влада під час холодної війни вирішила перейменувати селище на Новгородське, оскільки воно «не дуже вже по-російськи і звучало» і було співзвучне з американським Нью-Йорком.
Після виступу Шевченко парламентарі провели голосування. «За» перейменування було 18 голосів, «проти» — нуль.
Депутатам Верховної Ради рекомендували також підтримати перейменування. Питанням повернення історичної назви місцеві активісти займалися з 2016 році.
Російська агресія підштовхнула до того, щоб вивчити історію рідного краю, повідомила місцева активістка, координаторка спільноти «Український Нью-Йорк на Донеччині» Надія Гордіюк.
На мою думку, це важливо з точки зору історичної справедливості. Адже в 1951 році назва «Нью-Йорк» потайки була фактично забрана. Є свідчення, що деякі люди дізналися про перейменування тільки в 1953 році. Ніякого обговорення не було. Це були роки «холодної війни», тому така незручна назва, напевно, не влаштовувала радянську пропаганду, — розповіла активістка.