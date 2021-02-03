Селище Новгородське на Донеччині перейменують у Нью-Йорк. Фото: Вільне радіо

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Перейменування селища Новгородське у Донецькій області в смт Нью-Йорк підтримав парламентський комітет з питань організації державної влади.

Подання про перейменування подала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація. Про це стало відомо із трансляції засідання комітету.

На засіданні виступила представниця громади Новгородського Крістіна Шевченко. Вона зазначила, що селище було Нью-Йорком до 1951 року.

Радянська влада під час холодної війни вирішила перейменувати селище на Новгородське, оскільки воно «не дуже вже по-російськи і звучало» і було співзвучне з американським Нью-Йорком.

Після виступу Шевченко парламентарі провели голосування. «За» перейменування було 18 голосів, «проти» — нуль.

Депутатам Верховної Ради рекомендували також підтримати перейменування. Питанням повернення історичної назви місцеві активісти займалися з 2016 році.

Російська агресія підштовхнула до того, щоб вивчити історію рідного краю, повідомила місцева активістка, координаторка спільноти «Український Нью-Йорк на Донеччині» Надія Гордіюк.