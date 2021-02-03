Нью-Йорк в Донецкой области — переименование поселка поддержал комитет Рады (ФОТО)https://racurs.ua/n149924-nu-york-v-doneckoy-oblasti-pereimenovanie-poselka-podderjal-komitet-rady-foto.htmlРакурс
Переименование поселка Новгородское в пгт Нью-Йорк поддержал парламентский комитет по вопросам организации государственной власти.
Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация. Об этом стало известно из трансляции заседания комитета.
На заседании выступила представительница общины Новгородского Кристина Шевченко. Она сказала, что поселок был Нью-Йорком до 1951 года.
Но советская власть во время холодной войны решила переименовать поселок на Новгородское, поскольку оно «не очень по-русски и звучало» и было созвучно с американским Нью-Йорком.
После выступления Шевченко парламентарии провели голосование. «За» переименование было 18 голосов, «против» — ноль.
Депутатам Верховной Рады рекомендовали также поддержать переименование. Вопросом возвращения исторического названия местные активисты занимались с 2016 года.
Российская агрессия подтолкнула к тому, чтобы изучить историю родного края, сообщила местная активистка, координатор сообщества «Украинский Нью-Йорк в Донецкой области» Надежда Гордиюк.
По моему мнению, это важно с точки зрения исторической справедливости. Ведь в 1951 году название «Нью-Йорк» тайком фактически забрали. Есть свидетельства, что некоторые люди узнали о переименовании только в 1953 году. Никакого обсуждения не было. Это были годы «холодной войны», поэтому такое неудобное название, наверное, не устраивало советскую пропаганду, — рассказала активистка.