Поселок Новгородское в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк. Фото: Свободное радио

https://racurs.ua/n149924-nu-york-v-doneckoy-oblasti-pereimenovanie-poselka-podderjal-komitet-rady-foto.html

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Переименование поселка Новгородское в пгт Нью-Йорк поддержал парламентский комитет по вопросам организации государственной власти.

Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация. Об этом стало известно из трансляции заседания комитета.

На заседании выступила представительница общины Новгородского Кристина Шевченко. Она сказала, что поселок был Нью-Йорком до 1951 года.

Но советская власть во время холодной войны решила переименовать поселок на Новгородское, поскольку оно «не очень по-русски и звучало» и было созвучно с американским Нью-Йорком.

После выступления Шевченко парламентарии провели голосование. «За» переименование было 18 голосов, «против» — ноль.

Депутатам Верховной Рады рекомендовали также поддержать переименование. Вопросом возвращения исторического названия местные активисты занимались с 2016 года.

Российская агрессия подтолкнула к тому, чтобы изучить историю родного края, сообщила местная активистка, координатор сообщества «Украинский Нью-Йорк в Донецкой области» Надежда Гордиюк.