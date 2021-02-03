Авария на Запорожской ТЭС. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/n149923-avariya-na-zaporojskoy-tes-gorod-ostalsya-bez-vody-i-sveta-foto-video.html

Ракурс

На тепловой электростанции в Энергодаре Запорожской области произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.

Весь город без света… По всем признакам — серьезная авария на самой ТЭС. Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена, воды нет — остановились насосы, — написал на своей странице в Facebook депутат местного горсовета Анатолий Анохин.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в Facebook, что «все блоки тепловой станции внезапно сели на «ноль».

Уважаемые жители Энергодара. Понимаю, которой резонанс вызвало отключение электроснабжения в городе. В первую очередь хочу заверить: поводов для паники нет! Никаких эвакуаций, о которых уже пишут чушь в социальных сетях! — написал чиновник позже.

Местные жители в соцсетях публикуют видео из района аварии на Запорожской ТЭС. Город без света, к электростанции несутся пожарные машины.

В соцсетях пишут, что слышали взрыв и пишут якобы о пожаре на ТЭС, официальной информации об аварии на данный момент нет.