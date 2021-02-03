Аварія на Запорізькій ТЕС. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/ua/n149923-avariya-na-zaporizkiy-tes-misto-lyshylosya-bez-vody-i-svitla-foto-video.html

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На тепловій електростанції в Енергодарі Запорізької області сталася серйозна аварія, внаслідок якої місто залишилося без світла.

Все місто без світла… За всіма ознаками — серйозна аварія на самій ТЕС. Може бути навіть із зупинкою блоку. Мобільний зв’язок перевантажений, води немає — зупинилися насоси, — написав своїй сторінці в Facebook депутат місцевої міськради Анатолій Анохін.

Мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив у Facebook, що «всі блоки теплової станції раптово сіли на «нуль».

Шановні мешканці Енергодара. Розумію, якій резонанс викликало відключення електропостачання в місті. В першу чергу хочу запевнити: приводів для паніки немає! Жодних евакуацій, про які вже пишуть нісенітниці в соціальних мережах! —​​​​​​​ написав посадовець пізніше.

Місцеві жителі в соцмережах публікують відео з району аварії на Запорізькій ТЕС. Місто без світла, до електростанції несуться пожежні машини.

У соцмережах пишуть, що чули вибух і пишуть нібито про пожежу на ТЕС, офіційної інформації про аварію на цей час немає.