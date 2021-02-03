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Аварія на Запорізькій ТЕС. Фото: Телеграм

Аварія на Запорізькій ТЕС — місто лишилося без води і світла (ФОТО, ВІДЕО)

3 лют 2021, 22:03
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На тепловій електростанції в Енергодарі Запорізької області сталася серйозна аварія, внаслідок якої місто залишилося без світла.

Все місто без світла… За всіма ознаками — серйозна аварія на самій ТЕС. Може бути навіть із зупинкою блоку. Мобільний зв’язок перевантажений, води немає — зупинилися насоси, — написав своїй сторінці в Facebook депутат місцевої міськради Анатолій Анохін.

Мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив у Facebook, що «всі блоки теплової станції раптово сіли на «нуль».

Шановні мешканці Енергодара. Розумію, якій резонанс викликало відключення електропостачання в місті. В першу чергу хочу запевнити: приводів для паніки немає! Жодних евакуацій, про які вже пишуть нісенітниці в соціальних мережах! —​​​​​​​ написав посадовець пізніше.

Місцеві жителі в соцмережах публікують відео з району аварії на Запорізькій ТЕС. Місто без світла, до електростанції несуться пожежні машини.

У соцмережах пишуть, що чули вибух і пишуть нібито про пожежу на ТЕС, офіційної інформації про аварію на цей час немає.


Аварія на Запорізькій ТЕС. Фото: Телеграм

Джерело: Ракурс


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