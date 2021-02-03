Секс на ратуші запропонував зробити платним мер Івано-Франківська. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149922-seks-na-ratushi-zaproponuvav-zrobyty-platnym-mer-ivano-frankivska-video.html

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В Івано-Франківську можуть ввести платну послугу за кохання на фоні панорами міста.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, відреагувавши на відеролик, в якому пара займається сексом на оглядовому майданчику міської ратуші.

Нову послугу введемо на ратуші! 100 тис. грн за зайняттям коханням на фоні панорами міста! Всі кошти підуть на реставрацію Ратуші! Є ідея доручити КП «Центр розвитку міста та реакреації», — написав мер.

Користувачі соцмережі дотепно відреагували на пропозицію міського голови. На Марцінківа посипалися питання, чи будуть знижки та пільги для студентів та пенсіонерів.

Також у мера запитують, чи буде окрема плата для глядачів.

2 лютого в мережі Instagram близько 16.00 з’явився ролик з невідомою парою, яка здійснює статевий акт на оглядовому майданчику ратуші.

Відео оприлюднив франківський блогер на своїй сторінці, публікація стала вірусною у мережі.