Секс на ратуше предложил сделать платным мэр Ивано-Франковска. Фото: УП

https://racurs.ua/n149922-seks-na-ratushe-predlojil-sdelat-platnym-mer-ivano-frankovska-video.html

Ракурс

В Ивано-Франковске могут ввести платную услугу за любовь на фоне панорамы города.

Об этом написал на своей странице в Facebook городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, отреагировав на видеролик, в котором пара занимается сексом на смотровой площадке городской ратуши.

Новую услугу введем на ратуше! 100 тыс. грн. за занятие любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию ратуши! Есть идея поручить КП «Центр развития города и рекреации», — написал мэр.

Пользователи соцсети остроумно отреагировали на предложение городского головы. На Марцинкива посыпались вопросы, будут ли скидки и льготы для студентов и пенсионеров.

Также у мэра спрашивают, будет ли отдельная плата для зрителей.

2 февраля в сети Instagram около 16.00 появился ролик с неизвестной парой, которая совершает половой акт на смотровой площадке ратуши.

Видео обнародовал франковский блогер на своей странице, публикация стала вирусной в сети.