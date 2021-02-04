Пожежа в COVID-лікарні — Венедіктова повідомила одну з версій, Степанов вилетів у Запоріжжя

https://racurs.ua/ua/n149928-pojeja-v-covid-likarni-venediktova-povidomyla-odnu-z-versiy-stepanov-vyletiv-u-zaporijjya.html

Ракурс

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя № 2 стала об'єктом уваги українських високопосадовців.

У реанімаційному боксі COVID-відділення загинули троє пацієнток та анестезіолог. Жінки були літнього віку (91, 76 та 64 роки). Вік лікаря — 26 років.

Як повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, всі хворі перебували під апаратами штучної вентиляції легень. За її словами, попередня причина загибелі — отруєння чадним газом.

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Пожежа почалася опівночі 3 лютого, в осередку небезпеки перебували 12 людей. Вісьмох людей врятували, постраждали анестезіолог та медбрат. Вони з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні.

Слідчі допитали п’ятьох осіб. На місці працюють криміналісти.

До Запоріжжя уранці 4 лютого вилетів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.