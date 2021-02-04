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Пожежа в COVID-лікарні — Венедіктова повідомила одну з версій, Степанов вилетів у Запоріжжя

Пожежа в COVID-лікарні — Венедіктова повідомила одну з версій, Степанов вилетів у Запоріжжя

4 лют 2021, 09:34
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Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя № 2 стала об'єктом уваги українських високопосадовців.

У реанімаційному боксі COVID-відділення загинули троє пацієнток та анестезіолог. Жінки були літнього віку (91, 76 та 64 роки). Вік лікаря — 26 років.

Як повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, всі хворі перебували під апаратами штучної вентиляції легень. За її словами, попередня причина загибелі — отруєння чадним газом.

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Пожежа почалася опівночі 3 лютого, в осередку небезпеки перебували 12 людей. Вісьмох людей врятували, постраждали анестезіолог та медбрат. Вони з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні.

Слідчі допитали п’ятьох осіб. На місці працюють криміналісти.

До Запоріжжя уранці 4 лютого вилетів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.


Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії, — написав міністр на своїй сторінці у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


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