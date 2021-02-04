Гривня укрепилась к доллару. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 4 февраля 2021 года установил Национальный банк Украины.

Сегодня утром курс установлен на уровне 27 грн 99 коп. за 1 долл. Таким образом гривна окрепла на 6 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем. Так, 3 февраля 1 долл. стоил 28 грн 5 коп. Таким образом, доллар дешевеет четвертый день подряд и упал ниже 28 грн впервые с 14 января 2021 года. Об этом сообщается на веб-странице НБУ.

Стоимость евро 4 февраля составляет 33 грн 63 коп, а британский фунт стерлингов стоит 38 грн 17 коп. Чешская крона стоит 1 грн 29 коп, а польский злотый — 7 грн 48 коп.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 3 февраля в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 коп. до 28 грн 1 коп. за 1 долл., а курс покупки до 27 грн 99 коп. за 1 долл. Курс евро на продаже снизился на 4 коп. до 33 грн 69 грн за 1 евро.

Напомним, в The Economist, где традиционно в январе публикуют рейтинг индекса Биг-Мака, посчитали, что реальная цена доллара в Украине — примерно 11 грн.