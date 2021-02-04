Гривня зміцнилася до долара. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 4 лютого 2021 року встановив Національний банк України.

Сьогодні вранці курс встановлено на рівні 27 грн 99 коп. за 1 дол. Таким чином гривня зміцніла на 6 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем. Так, 3 лютого 1 дол. коштував 28 грн 5 коп. Таким чином, долар дешевшає четвертий день поспіль і впав нижче за 28 грн вперше з 14 січня 2021 року. Про це повідомляється на веб-сторінці НБУ.

Вартість євро 4 лютого становить 33 грн 63 коп, а британський фунт стерлінгів коштує 38 грн 17 коп. Чеська крона коштує 1 грн 29 коп, а польський злотий — 7 грн 48 коп.

Курс долара на міжбанку за станом на 3 лютого в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 коп. до 28 грн 1 коп. за 1 дол., а курс купівлі до 27 грн 99 коп. за 1 дол. Курс євро на продажу знизився на 4 коп. до 33 грн 69 грн за 1 євро.

Нагадаємо, в The Economist, де традиційно в січні публікують рейтинг індексу Біг-Мака, порахували, що реальна ціна долара в Україні — приблизно 11 грн.