Новая мутация коронавируса снижает эффективность COVID-вакцин. Фото: DW

https://racurs.ua/n149926-covid-vakciny-menee-effektivny-protiv-novoy-mutacii-koronavirusa-cnn.html

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Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцин от COVID-19, считают британские ученые.

Антитела, полученные из крови людей, которые получили вакцину BioNTech/Pfizer, показали, что этот препарат в 10 раз менее эффективен против вируса с мутацией E484K. Было выявлено 11 случаев мутации британского штамма B. 1.1.7, названного E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, сообщает CNN.

По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, мутировавший штамм COVID-19 был обнаружен в Бристоле и Ливерпуле. В этих городах власти обещают провести массовое тестирование. А ученые уверены, что массовая вакцинация поможет снизить число новых больных и смертей, даже несмотря на низкую эффективность вакцины против новой мутации.

Вероятно, это плохая новость для эффективности вакцин, — сказал доцент эпидемиологии Йельской школы общественного здравоохранения Джозеф Фовер.

Напомним, 2 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коронавирус может походить на грипп, а вакцина против него нужна будет каждый год из-за новых мутаций вируса.