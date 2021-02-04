Нова мутація коронавірусу знижує ефективність COVID-вакцин. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n149926-covid-vakcyny-mensh-efektyvni-proty-novoyi-mutaciyi-koronavirusu-cnn.html

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Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцин від COVID-19, вважають британські вчені.

Антитіла, отримані з крові людей, які отримали вакцину BioNTech/Pfizer, показали, що цей препарат у 10 разів менш ефективний проти вірусу з мутацією E484K. Було виявлено 11 випадків мутації британського штаму B. 1.1.7, названої E484K, яка сприяє швидкому поширенню коронавірусу в Південній Африці та Бразилії. Такого висновку дійшли вчені з Кембріджського університету, повідомляє CNN.

За словами міністра охорони здоров’я Великобританії Метта Хенкока, мутований штам COVID-19 був виявлений в Бристолі та Ліверпулі. У цих містах влада обіцяє провести масове тестування. А науковці впевнені, що масова вакцинація допоможе знизити кількість нових хворих та смертей, навіть попри низьку ефективність вакцини проти нової мутації.

Це, мабуть, погані новини для ефективності вакцин, — заявив доцент із епідеміології Єльської школи громадського здоров’я Джозеф Фовер.

Нагадаємо, 2 лютого канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що коронавірус може бути схожим на грип, а вакцина проти нього потрібна буде кожного року через нові мутації вірусу.