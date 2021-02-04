Что говорят юристы о закрытии каналов Медведчука. Фото:

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Законность введенных санкций против телеканалов народного депутата Тараса Козака — «112 Украина», NewsOne и ZIK, оценили юристы.

Правозащитники отмечают, что можна вводить санкции против тех граждан страны, которые создают угрозу национальной безопасности или способствуют террористической деятельности. Но такое решение можно обжаловать в Верховном суде. Об этом заявила юрист Stron legal services Марина Хеленюк, говорится в материале РБК-Украина «Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против „каналов Медведчука“ и чего ждать дальше».

Несмотря на то, что в законе четко не прописано, что санкции могут применяться к украинцам, прямого запрета это делать в нем также нет. Такие прецеденты уже случались. Как и попытки оспорить введенные санкции в суде — хотя и безуспешно, — отметила правозащитник и добавила, что пока нет прецедентов разблокировки активов, на которые наложены санкции, в судебном порядке.

Адвокат Ирина Смитюх с АО «Лещенко, Дорошенко и партнеры» отметила, что оспаривать указы президента можно в Верховном суде в составе коллегии Кассационного административного суда. При этом практика обжалования украинцами введенных против них санкций не сформирована.

Защитники заблокированных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK заявляли, что санкции предусматривают остановку лицензий на вещание в обход судов и регулирующего органа. Однако руководитель юридического отдела Института массовой информации Роман Головенко считает, что пока непонятно, что будет сейчас делать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

По его словам, фактически сейчас лицензии заморожены. Головенко добавил, что закон о санкциях в его текущей редакции не очень стыкуется с законом о телевидении и радиовещании.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявляли, что телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые принадлежат нардепу от ОПЗЖ и «правой руке» Виктора Медведчука Тарасу Козаку, финансируеться компанией ООО «Торговый дом «Донские угли», которая ведет свою деятельность на оккупированных территориях Донбасса.