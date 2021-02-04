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Ракурс
Чому Україна купує електроенергію РФ, пояснили в Кабміні

Чому Україна купує електроенергію РФ, пояснили в Кабміні

4 лют 2021, 10:45
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Чому Україна змушена імпортувати електроенергію з Росії, зважаючи на приєднання до спільних енергосистем, пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зараз фізично наша система з радянських часів приєднана до російської і білоруської електросистем. В критичних ситуаціях з точки зору забезпечення електроенергією відбуваються вимушені тимчасові закупівлі електроенергії у тих, до кого ти приєднаний, — заявив Кулеба в ефірі «5 каналу».

Чиновник додав, що подібні закупівлі електроенергії мають тимчасовий характер, а також наголосив на наявності спільної системи ще часів СРСР.


Тому поставка електроенергії з Росії є вимушеним тимчасовим кроком, що аж ніяк не свідчить про якусь переорієнтацію або заробляння грошей. Вдарили морози — підвищилася різко потреба в Україні — відбулися поставки, — розповів головний дипломат України.

Нагадаємо, «електрозраду» прокоментував очільник Нацкомісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк 28 січня, виступаючи за трибуною Верховної Ради. Нардепи поцікавилися у чиновника питанням імпорту електроенергії з країни-агресора Росії та з сусідньої Білорусі.

Джерело: Ракурс


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