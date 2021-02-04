Венедіктова поверне справу Татарова до НАБУ — ВАКС зупинив рішення Печерського суду, фото — ЦПК

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зупинила рішення судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який зобов’язав забрати справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова з НАБУ.

Саме на підставі цього рішення Печерського суду заступник генпрокурора Венедіктової передав справу до СБУ.

Нині рішення призупинили до ухвалення апеляційної палати ВАКС. Тепер Венедіктова має скасувати рішення свого заступника про передачу справи, а справу повернути в НАБУ, повідомляє Центр протидії корупції.

Судді також зобов’язали Держбюро розслідувань, у якому знаходяться матеріали справи, негайно доставити їх до ВАКС. Наразі слідчий не хоче цього робити, а ВАКС не може без матеріалів переглянути рішення Печерського суду.

ЗМІ повідомляли, що документи вилучили у межах справи про ймовірне втручання Венедіктової у справу Татарова, коли вона змінила групу прокурорів. Аналогічна справа розслідується і в НАБУ.

Сьогодні нові прокурори від Офісу генпрокурора, призначені замість САП, просили не розглядати скаргу на рішення Печерського райсуду взагалі, оскільки справа вже не підсудна ВАКС.

Раніше прокурори від Офісу генпрокурора змінили підозру екс-депутату Максиму Микитасю, від якого Татаров і передавав хабар, з корупційної статті на некорупційну. Вони намагаються аргументувати цим те, що справа Татарова не може розглядатися у ВАКС.