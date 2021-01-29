Справу Татарова Офіс генпрокурора прагне вивести з підслідності НАБУ, заявили у відомстві

Олег Татаров, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n149693-spravu-tatarova-ofis-genprokurora-pragne-vyvesty-z-pidslidnosti-nabu-zayavyly-u-vidomstvi.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) стверджує, що Офіс генпрокурора (ОГП) прагне вивести з їхньої підслідності справу про можливу причетність заступника голови Офісу президента Олега Татарова до хабарництва.

Про це йдеться у заяві, опублікованій прес-службою НАБУ.

У НАБУ вважають, що про це свідчить ухвалене 27 січня прокурором ОГП рішення про зміну підозри одному з учасників злочину у справі надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта на нетяжку некорупційну статтю (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу).

Відтак, начебто створено формальні підстави для усунення детективів НАБУ від розслідування резонансного злочину, співучасником якого є заступник керівника Офісу президента, — зазначають у НАБУ.

Водночас у відомстві наголошують, що, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу у кримінальних провадженнях за ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу досудове розслідування здійснює слідчий того органу, до підслідності якого відноситься кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким почато досудове розслідування.

Оскільки експертиза, за результатами якої видано недостовірний висновок, проводилась за фактом кримінального правопорушення, підслідного НАБУ, саме Національне бюро повинне здійснювати досудове розслідування навіть після зміни кваліфікації, — наголошують у антикорупційному відомстві.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Татаров придбав навчання в американському університеті у Вашингтоні.