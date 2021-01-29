Дело Татарова Офис генпрокурора стремится вывести из подследственности НАБУ, заявили в ведомстве

Олег Татаров, фото: Zik

https://racurs.ua/n149693-delo-tatarova-ofis-genprokurora-stremitsya-vyvesti-iz-podsledstvennosti-nabu-zayavili-v-vedomstve.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утверждает, что Офис генпрокурора (ОГП) стремится вывести их подследственности дело о возможной причастности заместителя главы Офиса президента Олега Татарова к взяточничеству.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой НАБУ.

В НАБУ считают, что об этом свидетельствует принятое 27 января прокурором ОГП решение об изменении подозрения одному из участников преступления по делу о предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта на нетяжелую некоррупционную статью (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса).

Следовательно, якобы созданы формальные основания для устранения детективов НАБУ от расследования резонансного преступления, соучастником которого является заместитель руководителя Офиса президента, — отмечают в НАБУ.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса по уголовным производствах по ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) Уголовного кодекса досудебное расследование осуществляет следователь того органа, к подследственности которого относится уголовное преступление, в связи с которым начато досудебное расследование.

Поскольку экспертиза, по результатам которой выдано недостоверный вывод, проводилась по факту уголовного преступления подследственного НАБУ, именно Национальное бюро должно осуществлять досудебное расследование даже после изменения квалификации, — подчеркивают в антикоррупционном ведомстве.

Напомним, недавно стало известно, что Татаров приобрел обучение в американском университете в Вашингтоне.