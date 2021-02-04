Карантин в Україні діятиме до 30 квітня — Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n149941-karantyn-v-ukrayini-diyatyme-do-30-kvitnya-shmygal.html

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Карантин в Україні продовжать до 30 квітня. Про це заявив 4 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі «Європейської бізнес асоціації», присвяченій глобальному огляду економіки України.

Також, за словами очільника уряду, швидше за все 30 квітня — це не остаточний термін. Шмигаль додав, що умови карантину, ймовірно, змінюватимуться у бік пом’якшення і переходу до адаптивної форми коронавірусних обмежень.

Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але… Скоріше за все, це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершений. Скоріше за все, він продовжуватиметься в тій чи іншій формі, — розповів Шмигаль.

Окрім цього, глава Кабміну висловив думку, що Україна може перемогти коронавірусну інфекцію вже цьогоріч.

Очікуємо перемоги цього року, але квітень місяць — це такий показник… Як ми будемо рухатися далі, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, 9 грудня уряд затвердив ініційоване Міністерством охорони здоров’я рішення про продовження карантину до 28 лютого 2021 року з посиленням обмежень на період з 8 до 24 січня.