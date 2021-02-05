Рада зібралася послухати Шмигаля щодо карантину і вакцинації

https://racurs.ua/ua/n149984-rada-zibralasya-posluhaty-shmygalya-schodo-karantynu-i-vakcynaciyi-translyaciya.html

Ракурс

Питання карантину та вакцинації заслухають у Верховній Раді у п’ятницю, 5 лютого.

Згідно з порядком денним, відбудеться година запитань до уряду. Нардепи заслухають прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про результати проведення карантинних заходів, запроваджених урядом у січні 2021 року, та про виконання плану вакцинації населення України від СOVID-19.

У порядку денному — 56 питань. Зокрема, врегулювання процедури виборів ректорів закладів вищої освіти, запровадження електронної трудової книжки, роботи АМКУ, зарахування адвокатського, нотаріального стажу та стажу роботи арбітражним керуючим до вимог для претендування на посади у державній службі.