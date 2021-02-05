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Ракурс
Рада зібралася послухати Шмигаля щодо карантину і вакцинації

Рада зібралася послухати Шмигаля щодо карантину і вакцинації (ТРАНСЛЯЦІЯ)

5 лют 2021, 10:06
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Питання карантину та вакцинації заслухають у Верховній Раді у п’ятницю, 5 лютого.

Згідно з порядком денним, відбудеться година запитань до уряду. Нардепи заслухають прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про результати проведення карантинних заходів, запроваджених урядом у січні 2021 року, та про виконання плану вакцинації населення України від СOVID-19.


У порядку денному — 56 питань. Зокрема, врегулювання процедури виборів ректорів закладів вищої освіти, запровадження електронної трудової книжки, роботи АМКУ, зарахування адвокатського, нотаріального стажу та стажу роботи арбітражним керуючим до вимог для претендування на посади у державній службі.

Джерело: Ракурс


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