Вандали спаплюжили пам'ятник Степану Бандері. Фото: lia.lvivcenter

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Ракурс

Пам‘ятник Степану Бандері у Львові на площі Кропивницького невідомі облили фарбою.

Відповідне повідомлення надійшло до поліції 5 лютого о 2.20, розповіли у прес-службі поліції Львівської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші правоохоронці. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що найближчим часом комунальники відчистять пам’ятник.