Пам’ятник Степану Бандері у Львові спаплюжили вандали (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n149983-pam-yatnyk-stepanu-banderi-u-lvovi-spaplujyly-vandaly-foto.htmlРакурс
Пам‘ятник Степану Бандері у Львові на площі Кропивницького невідомі облили фарбою.
Відповідне повідомлення надійшло до поліції 5 лютого о 2.20, розповіли у прес-службі поліції Львівської області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші правоохоронці. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що найближчим часом комунальники відчистять пам’ятник.
В найближчі години пам‘ятник буде відчищено. Шкода тільки комунальників, в яких і без того багато роботи. Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою, — написав Садовий.