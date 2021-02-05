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Ракурс
Вандали спаплюжили пам'ятник Степану Бандері. Фото: lia.lvivcenter

Пам’ятник Степану Бандері у Львові спаплюжили вандали (ФОТО)

5 лют 2021, 09:50
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Пам‘ятник Степану Бандері у Львові на площі Кропивницького невідомі облили фарбою.

Відповідне повідомлення надійшло до поліції 5 лютого о 2.20, розповіли у прес-службі поліції Львівської області.

Пам'ятник Степану Бандері у Львові спаплюжили вандали. Фото: Facebook

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші правоохоронці. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що найближчим часом комунальники відчистять пам’ятник.


В найближчі години пам‘ятник буде відчищено. Шкода тільки комунальників, в яких і без того багато роботи. Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою, — написав Садовий.

Джерело: Ракурс


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