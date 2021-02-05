Памятник Степану Бандере во Львове осквернили вандалы. Фото: lia.lvivcenter

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Ракурс

Памятник Степану Бандере во Львове на площади Кропивницкого неизвестные облили краской.

Соответствующее сообщение поступило в полицию 5 февраля в 2.20, рассказали в пресс-службе полиции Львовской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие правоохранители. По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в ближайшее время коммунальщики очистят памятник.