Памятник Степану Бандере во Львове осквернили вандалы (ФОТО)https://racurs.ua/n149983-pamyatnik-stepanu-bandere-vo-lvove-oskvernili-vandaly-foto.htmlРакурс
Памятник Степану Бандере во Львове на площади Кропивницкого неизвестные облили краской.
Соответствующее сообщение поступило в полицию 5 февраля в 2.20, рассказали в пресс-службе полиции Львовской области.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие правоохранители. По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в ближайшее время коммунальщики очистят памятник.
В ближайшие часы памятник будет очищен. Жаль только коммунальщиков, у которых и без того много работы. Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и место в истории Украины невозможно зарисовать краской, — написал Садовой.