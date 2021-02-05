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Ракурс
Памятник Степану Бандере во Львове осквернили вандалы. Фото: lia.lvivcenter

Памятник Степану Бандере во Львове осквернили вандалы (ФОТО)

5 фев 2021, 09:50
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Памятник Степану Бандере во Львове на площади Кропивницкого неизвестные облили краской.

Соответствующее сообщение поступило в полицию 5 февраля в 2.20, рассказали в пресс-службе полиции Львовской области.

Памятник Степану Бандере во Львове осквернили вандалы. Фото: Facebook

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие правоохранители. По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в ближайшее время коммунальщики очистят памятник.


В ближайшие часы памятник будет очищен. Жаль только коммунальщиков, у которых и без того много работы. Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и место в истории Украины невозможно зарисовать краской, — написал Садовой.

Источник: Ракурс


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