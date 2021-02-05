Зеленский с «Кварталом 95» устроил вечеринку в свой день рождения несмотря на призывы к карантину, скриншот видео

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Президент Владимир Зеленский отпраздновал свой 43-й день рождения в фешенебельной квартире товарища Игоря Коломойского Тимура Миндича.

Несмотря на призывы главы государства к гражданам, чтобы те придерживались карантина, Зеленский 29 января, то есть через четыре дня после своего дня рождения, устроил празднование, которое длилось почти восемь часов и собрало более 20 гостей, сообщили «Схемы» в своем расследовании.

Уже почти год Украина живет в условиях карантина, который предусматривает ограничения разного уровня. Все это время украинская власть призывает украинцев неукоснительно их соблюдать. Но сами они часто закрывают глаза на существующие ограничения, которые сами же и вводят, — написал в Фейсбук автор расследования Михаил Ткач.

Зеленский регулярно призывает украинцев быть ответственными и обязательно носить маски.

Завершение локдауна не означает завершения войны против коронавируса, — сказал президент в одном из видеообращений к гражданам в январе.

Празднование состоялось в столичной квартире совладельца студии «Квартал-95» Миндича в Киеве. Никто из гостей не был в защитной маске. Зеленский позвал на праздник первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя ОП Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко и, вероятно, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. На праздник пришли участники «Квартала 95» Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин.

Пикалов подтвердил информацию о праздновании, но отметил, что когда он там был, «то не было одновременно столько людей».

Автор расследования обратился к главному санитарному врачу Украины. Виктор Ляшко подтвердил, что празднование в квартире в компании более 20 человек является нарушением, за которое стоит вызвать полицию.

Зеленский и Миндич ранее совместно владели несколькими компаниями, которые входят в состав группы «Квартал 95».

Кроме того, в расследовании говорится, что начальник Управления государственной охраны, который отвечает за безопасность первых лиц государства, заявил, что «карантина нет», а рестораны в Конча-Заспе продолжили тайно принимать посетителей во время локдауна, когда это было запрещено. Полиция, которая должна следить за неукоснительным исполнением закона, приезжала на вызовы и не вмешивалась.