Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине по состоянию на 5 февраля подхватили 4 тыс. 923 человека.

За последние сутки заболели 230 детей и 222 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1 тыс. 885 человек;

летальных исходов — 158;

выздоровели — 8 тыс. 185 человек;

осуществлено тестирований — 43 тыс. 137 (в частности методом ПЦР — 25 тыс. 667, методом ИФА — 17 тыс. 740).

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 237 тыс. 169 человек, 1 млн 63 тыс. 591 украинец выздоровел. Умерли от коронавируса 22 тыс. 707 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Ивано-Франковской области — 433,

Львовской области — 406,

Запорожской области — 334,

Киеве — 321,

Днепропетровской области — 287.

Напомним, вакцины от COVAX начнут поступать в Украину в феврале. Помимо 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech, Украина может рассчитывать на больше 2 млн доз производства AstraZeneca/Oxford.