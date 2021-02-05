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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине — 158 смертей и почти 5 тыс. новых заболевших за сутки (ИНФОГРАФИКА)

5 фев 2021, 09:10
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Коронавирус в Украине по состоянию на 5 февраля подхватили 4 тыс. 923 человека.

За последние сутки заболели 230 детей и 222 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 885 человек;
  • летальных исходов — 158;
  • выздоровели — 8 тыс. 185 человек;
  • осуществлено тестирований — 43 тыс. 137 (в частности методом ПЦР — 25 тыс. 667, методом ИФА — 17 тыс. 740).

Коронавирус в Украине. Инфографика: РНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: РНБО

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 237 тыс. 169 человек, 1 млн 63 тыс. 591 украинец выздоровел. Умерли от коронавируса 22 тыс. 707 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:


  • Ивано-Франковской области — 433,
  • Львовской области — 406,
  • Запорожской области — 334,
  • Киеве — 321,
  • Днепропетровской области — 287.

Напомним, вакцины от COVAX начнут поступать в Украину в феврале. Помимо 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech, Украина может рассчитывать на больше 2 млн доз производства AstraZeneca/Oxford.

Источник: Ракурс


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