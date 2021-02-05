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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус в Украине — 158 смертей и почти 5 тыс. новых заболевших за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149981-koronavirus-v-ukraine-158-smertey-i-pochti-5-tys-novyh-zabolevshih-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на 5 февраля подхватили 4 тыс. 923 человека.
За последние сутки заболели 230 детей и 222 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1 тыс. 885 человек;
- летальных исходов — 158;
- выздоровели — 8 тыс. 185 человек;
- осуществлено тестирований — 43 тыс. 137 (в частности методом ПЦР — 25 тыс. 667, методом ИФА — 17 тыс. 740).
За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 237 тыс. 169 человек, 1 млн 63 тыс. 591 украинец выздоровел. Умерли от коронавируса 22 тыс. 707 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Ивано-Франковской области — 433,
- Львовской области — 406,
- Запорожской области — 334,
- Киеве — 321,
- Днепропетровской области — 287.
Напомним, вакцины от COVAX начнут поступать в Украину в феврале. Помимо 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech, Украина может рассчитывать на больше 2 млн доз производства AstraZeneca/Oxford.
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