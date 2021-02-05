Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні — 158 смертей та майже 5 тис. нових хворих за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149981-koronavirus-v-ukrayini-158-smertey-ta-mayje-5-tys-novyh-hvoryh-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на 5 лютого підхопили ще 4 тис. 923 людини.
За останню добу захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 1 тис. 885 осіб;
- летальних випадків — 158;
- одужало — 8 тис. 185 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 43 тис. 137 (зокрема методом ПЛР — 25 тис. 667, методом ІФА — 17 тис. 470).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 237 тис. 169 осіб, 1 млн 63 тис. 591 українець подолав хворобу. Померли від коронавірусу 22 тис. 707 українців.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в:
- Івано-Франківській області — 433,
- Львівській області — 406,
- Запорізькій області — 334,
- Києві — 321,
- Дніпропетровській області — 287.
Нагадаємо, вакцини від COVAX почнуть надходити в Україну в лютому. Окрім 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech, Україна може розраховувати на понад 2 млн доз виробництва AstraZeneca/Oxford.
.