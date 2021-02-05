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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — 158 смертей та майже 5 тис. нових хворих за добу (ІНФОГРАФІКА)

5 лют 2021, 09:10
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Коронавірус в Україні станом на 5 лютого підхопили ще 4 тис. 923 людини.

За останню добу захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 1 тис. 885 осіб;
  • летальних випадків — 158;
  • одужало — 8 тис. 185 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 43 тис. 137 (зокрема методом ПЛР — 25 тис. 667, методом ІФА — 17 тис. 470).

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 237 тис. 169 осіб, 1 млн 63 тис. 591 українець подолав хворобу. Померли від коронавірусу 22 тис. 707 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в:


  • Івано-Франківській області — 433,
  • Львівській області — 406,
  • Запорізькій області — 334,
  • Києві — 321,
  • Дніпропетровській області — 287.

Нагадаємо, вакцини від COVAX почнуть надходити в Україну в лютому. Окрім 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech, Україна може розраховувати на понад 2 млн доз виробництва AstraZeneca/Oxford.

Джерело: Ракурс


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