Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n149981-koronavirus-v-ukrayini-158-smertey-ta-mayje-5-tys-novyh-hvoryh-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на 5 лютого підхопили ще 4 тис. 923 людини.

За останню добу захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 1 тис. 885 осіб;

летальних випадків — 158;

одужало — 8 тис. 185 осіб;

здійснено тестувань за добу — 43 тис. 137 (зокрема методом ПЛР — 25 тис. 667, методом ІФА — 17 тис. 470).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 237 тис. 169 осіб, 1 млн 63 тис. 591 українець подолав хворобу. Померли від коронавірусу 22 тис. 707 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в:

Івано-Франківській області — 433,

Львівській області — 406,

Запорізькій області — 334,

Києві — 321,

Дніпропетровській області — 287.

Нагадаємо, вакцини від COVAX почнуть надходити в Україну в лютому. Окрім 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech, Україна може розраховувати на понад 2 млн доз виробництва AstraZeneca/Oxford.