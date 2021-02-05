На Донбасі знову почалася війна – Аваков. Фото: Діло

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Війна на Донбасі продовжується — останній тиждень на фронті відбувається загострення, розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Президент був змушений Хомчака негайно відправити на схід, на лінію фронту. Бо у нас там відбувається різке загострення ситуації за останній тиждень. Ніякого мирного процесу вже немає. Діють снайперські обстріли, діють міномети. Війна йде, — прокоментував міністр в ефірі «Право на владу».

Міністр натякнув, що на рішення про запровадження санкцій щодо телеканалів пов’язаних із кумом Путіна Віктора Медведчуком, треба дивитись через призму загострення на Донбасі.

За допомогою грошей, зароблених, зокрема, на території ДНР… Грошей, які прийшли звідти, фінансується низка наших ЗМІ. Це неприпустима ситуація. І я тут прошу не плутати свободу слова і пропагандистську отруту, яку ми отримуємо шляхом фінансування державою-агресором, — додав Аваков.

Надаємо, за дорученням Зеленського та відповідно до плану контролю за діяльністю Збройних сил та інших військових формувань у 2021 році Офіс президента розпочав перевірку готовності військових частин ЗСУ, що виконують завдання в Операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

4 лютого збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню, поранивши українського військового біля Південного, повідомляють у штабі ООС.

Найманці здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з міномета та стрілецької зброї поблизу Південного. В результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Наразі йому надається медична допомога у лікувальному закладі.

Окрім того, біля Кримського було зафіксовано факт інженерного обладнання позицій противника у бік наших підрозділів. Також поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.

А неподалік населеного пункту Павлопіль ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 5 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, Росія у ТКГ виступила проти закону щодо деокупації Донбасу. Російський представник на переговорах Борис Гризлов заявив, що прийняття такого закону нібито означатиме односторонній вихід Києва з мінських угод.