У Верховному суді судяться з Зеленським через санкції проти каналів Медведчука

Заборона каналів. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n149979-u-verhovnomu-sudi-sudyatsya-z-zelenskym-cherez-sankciyi-proty-kanaliv-medvedchuka.html

Ракурс

Віктор Медведчук, власник заблокованих проросійських каналів, виявився не єдиною людиною, яку обурив указ президента Володимира Зеленського.

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшло два позови від громадян, які оспорюють указ президента № 43/2021, що передбачає запровадження санкцій проти «правої руки» Медведчука Тараса Козака та його телеканалів. Про це повідомляє прес-служба суду.

Відповідачем у справі виступає президент України Володимир Зеленським, третьою особою — Рада національної безпеки і оборони (РНБО), а позивачем — адвокат Павло Попков, третіми особами — юридичні особи, що підпадають під санкції.

Як відомо, 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів Тараса Козака — нардепа з оточення кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов’язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Медведчук, один з лідерів партії «Опозиційна платформа — за життя», та його соратники, представили резолюцію, у якій вимагають імпічменту президента Володимира Зеленського.

У партії вважають, що блокування проросійських телеканалів, що належать партнеру Віктора Медведчука — Тарасу Козаку — є нападом на демократію, свободу слова і є спробою встановити диктатуру.