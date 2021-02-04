5 лютого святкують Всесвітній день «Нутелли»

Нутелла. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149978-5-lutogo-svyatkuut-vsesvitniy-den-nutelly.html

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5 лютого в Україні та світі святкують Всесвітній день «Нутелли» — популярної горіхової пасти, яку обожнють дорослі та діти у всьому світі.

Що ж це за продукт, що завоював серця мільйонів дітей, зберігаючи популярність і тоді, коли ці діти стають дорослими людьми?

«Нутелла» — шоколадно-горіхова паста родом з Італії. Історія її появи починається в післявоєнні роки в італійському місті Альба. У 1946 році кондитер і власник пекарні П'єтро Ферреро почав виробляти шоколадні батончики м’якої консистенції під назвою «Джандуйо», на ім’я одного з місцевих карнавальних персонажів. Річ у тому, що ввезення какао в Італію у перші повоєнні роки було обмежено. Це підштовхнуло П'єтро Ферреро використовувати додавання в какао-масло новий інгредієнт, яким стали підсмажені і перемелені лісові горіхи, в достатку що зростали в тому регіоні. М’які шоколадно-горіхові батончики припали до смаку місцевим дітям і мала попит.

Популярність «Джандуйї» обернулася для Ферреро великим замовленням, але приготовлене і залишене на ніч замовлення, в яке було вкладено велику кількість сімейних коштів, розтануло від спеки. Тому П'єтро Ферреро вирішив проблему наступним чином: він став гарячково намазувати шоколадно-горіхові батончики на тонкі скибочки хліба. На святі Ферреро пригощав гостей бутербродами з шоколадно-горіховим кремом. Після цього Ферреро почав виробляти і продавати вже крем під назвою «Джандуйо» та моментально завоював популярність у П'ємонті, а потім і у всій Італії.

Ці події призвели до того, що 1946 рік став фактичним початком для компанії «Ферреро», відомої у всьому світі. Подальші експерименти сім’ї Ферреро з шоколадно-горіховою пастою призвели до того, що в 1951 році вона отримала нову назву «Суперкрема», а ще через 13 років, у 1964 році Мікеле Ферреро — син П'єтро, знову внісши певні зміни до складу пасти, вивів на ринок новий продукт, що отримав назву «Нутелла».

Сьогодні продажі шоколадно-горіхової пасти «Нутелла» приносять компанії Ферреро до третини доходу, а сама паста у 2007 році увійшла в число 10 простих ідей, які принесли мільярдні прибутки.

У 2007 році перше святкування дня «Нутелли» пройшло на батьківщині продукту в Італії. З того часу щорічно по всьому світу влаштовуються ходи й концерти, флешмоби, урочистості та дегустація різноманітних страв з використанням «Нутелли»: тортів, тістечок, булочок, коктейлів.

У цей день відбулося:

1585 — у Львові засновано Успенське ставропігійське братство;

1803 — реорганізація системи освіти в Росії (створення навчальних округів, а також 4 типів навчальних закладів: шкіл, гімназій, ліцеїв і університетів);

1861 — у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс запатентував кінематоскоп;

1887 — у міланському театрі «Ла Скала» відбулась прем'єра опери Джузеппе Верді «Отелло»;

1913 — у Львові у залі Українського народного дому всі українські академічні товариства («Академічна поміч», «Український студентський союз», «Академічна громада», «Основа», «Бандурист», «Медична громада», «Кружок правників» та інші) влаштували великий академічний бал;

1918 — у Києві на засіданні Ради народних міністрів УНР ухвалено план організації реєстрового «Вільного козацтва» в Україні, яке мало здійснювати внутрішню охорону повітів, та проект закону про громадські роботи;

1924 — радіо BBC почало передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу;

1928 — німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, брак якого спричиняє рахіт;

1936 — на екрани США вийшов новий фільм Чарлі Чапліна «Нові часи»;

1952 — Нью-Йорк став першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори;

1953 — у нью-йоркському Roxy Theatre пройшла прем'єра діснеєвського фільму «Пітер Пен»;

1958 — під час військових навчань поблизу узбережжя Джорджії в авіакатастрофі загублено водневу бомбу, яку не вдалося знайти досі;

1999 — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці;

2009 — отримавши викуп 3 млн 200 тис. доларів, сомалійські пірати відпустили судно «Фаїна», у складі екіпажу якого було 17 українців. Судно перебувало у полоні з 25 вересня 2008 року.

У цей день народилися: